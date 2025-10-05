Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 октября, 04:53

На Сумском направлении военный ВСУ в сарафане пытался сбежать на велосипеде

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

На Сумском направлении украинский военный, надев женский сарафан, попытался скрыться на велосипеде при приближении российских подразделений. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«Один в сарафане на велосипеде удирал», — поделился собеседник агентства.

Тем временем, военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины начали оказывать платные услуги по съёмке повреждённых домов жителей Волчанска с помощью дронов. Граждане, эвакуированные из города, уже более года не могут получить компенсации за разрушенное жильё. Представители Харьковской области требуют предоставить фото- и видеоматериалы, подтверждающие ущерб. В сложившейся ситуации некоторые бойцы 57-й бригады организовали коммерческую деятельность: за несколько тысяч гривен они снимают видеоролики для пострадавших.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
