«И тут школа, и там — школа»: Герой России рассказал о своём преподавательском опыте

Герой России, участник СВО с позывным Ольха, в течение шести лет преподавал рукопашный бой школьникам в Пермском крае. Российский боец заявил, что ему до сих приходят от учеников трепетные сообщения со словами поддержки. Об этом он рассказал в честь Дня учителя РИА «Новости».

Он подчеркнул, что преподавал рукопашный бой в Марковской средней общеобразовательной школе, расположенной в городе Чайковске Пермского края. Его пригласили вести эти занятия, поскольку он является мастером спорта по данному виду единоборств.

«В течение 6 лет я занимался с детьми. Постоянно, то есть контакт с ними со всеми. И с маленькими, и с большими, и со всеми. В школе меня там все уважают, знают, ждут. Пишут дети смски, пишут все, фотографии высылают», — сказал участник СВО.

Военнослужащий добавил, что считает своим призванием в равной степени и армию, и школу, отметив схожесть работы с молодёжью в обоих случаях. Он пояснил, что для этого необходимо общаться с молодыми людьми на их языке, чувствовать и понимать их.

В завершение беседы Герой России пожелал своим коллегам-педагогам взаимопонимания с учениками. По его словам, самое главное, чтобы после урока душа учителя радовалась от осознания того, что он сумел донести что-то важное до ребят.

Ранее российский президент Владимир Путин обратился к школьным учителям и педагогам вузов и колледжей, поздравив их с профессиональным праздником. Он обратил внимание, что работа учителей и преподавателей заслуженно пользуется уважением в обществе. Эти профессии, по его словам, как никакие другие требуют терпения мудрости, душевной щедрости и умения рассмотреть в каждом ученике его таланты.