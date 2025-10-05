Аэропорты Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля возобновили работу

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило об отмене ограничений, ранее наложенных на приём и выпуск воздушных судов в ряде региональных аэропортов.

Согласно официальному сообщению ведомства, ограничения были сняты в воздушных гаванях Нижнего Новгорода (аэропорт «Стригино»), Тамбова (аэропорт «Донское») и Ярославля (аэропорт «Туношна»). Росавиация проинформировала, что с этого момента аэропорты возобновили полноценную работу по приему и отправке самолётов.

До снятия этих мер, как стало известно из данных Росавиации, один борт, следовавший в Нижний Новгород, был перенаправлен на запасной аэродром.

Ранее Life.ru писал, что российские системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 11 украинских беспилотников за три часа. В частности, 8 аппаратов были сбиты над Белгородской областью, 2 — над Тульской областью и 1 — над Орловской областью.