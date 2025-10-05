Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 октября, 05:38

На подконтрольной Киеву части Запорожской области начались перебои со светом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mushrooms Art

В подконтрольной Украине части Запорожской области происходят сбои в работе систем электро- и водоснабжения. Об этом сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров в своем социальных сетях.

«Перебои со светом и водоснабжением», — написал Федоров.

Согласно его заявлению, в подконтрольной Киеву части Запорожской области 73 тысячи абонентов остались без электроснабжения.

На ТЭЦ в подконтрольной ВСУ части ДНР произошёл пожар
Ранее сообщалось, что в Харьковской области город Златополь, известный ранее как Первомайский, остался без электроснабжения из-за повреждения критической инфраструктуры. Населённый пункт находится в Лозовском районе.

Мария Любицкая
