5 октября, 05:43

Большой столб чёрного дыма наблюдается над Львовом после взрывов

Обложка © Запорожская областная военная администрация

Крупный дымовой шлейф наблюдается в небе над Львовом после серии мощных взрывов, прозвучавших на западе Украины. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Дым во Львове. Видео © Telegram / Страна.ua

«Огромный столб дыма во Львове», — говорится в публикации.

Мэр Львова Андрей Садовой также сообщил о частичном отключении электроэнергии в городе. Глава администрации также призвал горожан не выходить на улицу и плотно закрывать окна в помещениях из-за плотного дыма, образовавшегося после прилётов. Дополнительно мэр проинформировал, что в городе продолжают действовать несколько очагов возгорания.

Во Львове на фоне воздушной тревоги прогремела серия мощных взрывов
Ранее сообщалось, что в Чернигове, на севере Украины, произошли перебои с электроснабжением из-за пожара после удара российских беспилотников. Город заволокло густым чёрным дымом. Около 50 тысяч жителей остались без света из-за аварийных отключений.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Алиса Хуссаин
