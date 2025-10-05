Валдайский форум
Восемь человек, включая троих детей, пострадали в массовом ДТП под Сызранью

На трассе М-5 в Самарской области в ДТП с четырьмя машинами пострадали восемь человек. Обложка © Telegram / МВД Самарской области

На трассе М-5 «Урал» в Сызранском районе Самарской области столкнулись два грузовика и два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали восемь человек, среди них трое несовершеннолетних. Об этом сообщили в МВД региона.

На трассе М-5 в Самарской области в ДТП с четырьмя машинами пострадали восемь человек. Фото © Telegram / МВД Самарской области

«Столкновение четырёх транспортных средств: фуры DAF и легкового автомобиля Chery, фуры Volvo и легкового автомобиля Kia. Пострадавших восемь человек, госпитализировали в ЦГРБ города Сызрани», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, все пострадавшие — водители и пассажиры легковых автомобилей. На месте происшествия работали пожарные-спасатели 47-й противопожарной службы, сотрудники Госавтоинспекции, спасатели ПСС Самарской области и медики. Водитель грузовика DAF врезался в стоящие на красный сигнал светофора легковушки и фуру Volvo. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В Приморье автобус с детьми попал в жёсткое ДТП с двумя фурами, есть пострадавшие
Ранее в Тверской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины скорой помощи. Авария случилась на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Ржевском округе. В результате столкновения пострадали пять человек.

