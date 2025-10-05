Российский боец подразделения Южного военного округа, действующего в интересах группировки «Центр», с позывным Байкал рассказал, что трофейный телефон уберёг его от тяжёлого ранения во время атаки украинских беспилотников на красноармейском направлении. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Потом, к сожалению, прилетели беспилотники вражеские. Телефон спас, если не жизнь, то ногу точно — я его в карман положил. После боя достаю — он с осколком», — сказал он.

По его словам, противник не ожидал столкновения, так как российские силы вышли ему в тыл. Завязался стрелковый бой, в ходе которого военнослужащий забрал у противника рацию и телефон.

Ранее сообщалось, что на Красноармейском направлении были ликвидированы иностранные наёмники, среди которых были граждане Польши, Грузии и Великобритании. Такие бойцы действуют скрытно, избегая прямого визуального контакта, однако российские военные регулярно фиксируют их присутствие по перехватам радиопереговоров и в ходе боестолкновений, после чего уничтожают выявленные позиции противника.