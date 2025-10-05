Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 октября, 06:11

В Харькове пропадают участники закрытых чатов, где критикуют киевские власти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleh Dubyna

Сотрудники СБУ начали похищать харьковчан, высказывавших недовольство киевским режимом в закрытых интернет-чатах. Об этом рассказала администратор одного из таких сообществ Анастасия Быкова.

По её словам, первый случай произошёл около года назад — после того как один из участников создал параллельный чат, опасаясь внимания спецслужб.

«Через пару месяцев к нему пришли», — рассказала Быкова в беседе с РИА «Новости».

Позже, добавила девушка, начали пропадать и другие пользователи — те, кто публиковал в чатах фотографии, по которым можно было определить место их проживания. Администратор также рассказала, что сотрудники СБУ однажды связались с ней напрямую и предложили передать «привет» одному из участников чата, который в тот момент находился в СИЗО.

«Им нужны были харьковчане»: Жертва вербовки СБУ рассказала о требованиях спецслужбы
Ранее Анастасия Быкова заявила, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в течение полутора часов демонстрировали по видеосвязи избиение её отца. Под давлением они требовали, чтобы она передала свой Telegram-аккаунт с правами администратора в харьковском чате и начала собирать информацию о перемещениях российской военной техники.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Мария Любицкая
