Семья из четырёх человек погибла в лобовом столкновении с трактором на Урале

Четыре человека, включая ребёнка, погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с трактором на автодороге «Талица – Бутка» в Свердловской области. Об инциденте, произошедшем вечером 4 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«4 октября вечером, на 28-м километре автодороги «Талица – Бутка» Талицкого района произошло ДТП, в котором погибла семья из четырёх человек. По предварительной информации, трактор МТЗ-82, не имевший государственной регистрации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio», — заявили в ведомстве.

Сотрудник ГИБДД на месте ДТП. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Свердловской области

В результате столкновения погибли все находившиеся в легковом автомобиле: 27-летний мужчина-водитель, 26-летняя и 20-летняя женщины, а также 4-летняя девочка. По данным ведомства, все являлись жителями Талицы и направлялись в село Казаковское. Предварительный осмотр показал, что ребёнок перевозился в детском автокресле с соблюдением правил перевозки.

Водитель трактора, 27-летний житель Тугулыма, в ходе освидетельствования состояние опьянения не выявлено. Он пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что транспортное средство совершило самопроизвольный рывок в сторону встречной полосы. Это объяснение будет тщательно проверяться в ходе расследования.

На месте происшествия работали автоинспекторы и следственно-оперативная группа. Для установления всех обстоятельств трагедии назначен комплекс экспертиз, включая автотехническую экспертизу трактора.

Ранее сообщалось, что в Тверской области на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Ржевском округе произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи. Пять человек получили травмы в результате аварии.