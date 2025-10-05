«Она классная!»: Прохор Шаляпин объяснил свой выбор новой 25-летней танцовщицы

Прохор Шаляпин пригласил в свою подтанцовку московскую plus size-модель Ирину, не прошедшую кастинг в команду Анны Асти. Девушка уже отправляется в гастроли вместе с певцом. Об этом сообщил Mash.

Прохор Шаляпин и танцовщица Ирина. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ shalyapin_official / big_moomm_

25-летняя Ирина открыто заявляет, что её вес — 125 кг — является её украшением. Она ранее участвовала в кастинге к Анне Асти, но не прошла из-за строгих требований по росту, форме и технике.

Прохор Шаляпин про новую танцовщицу Ирину. Видео © Telegram / Mash

«Не худенькая, потому что худенькая маленькая, щупленькая. На самом деле я люблю разных. Вот моя Ирочка — талантливый человек, ну посмотрите какая она классная. Она танцует, двигается — это же так круто», — сказал он.

Шаляпин же решил дать девушке шанс, оценив её импровизационные танцы и харизму. Теперь Ирина отправляется в гастроли вместе с ним, готовя новые выступления.

Ранее Шаляпин прокомментировал музыкальный конкурс «Интервидение», выразив мнение, что возвращение интереса к народной и этнической музыке является положительным явлением. По его словам, это важный международный проект, который следует поддерживать. Артист подчеркнул, что считает направление достойным продвижения и отметил, что участие как можно большего числа молодёжи из разных стран сделает конкурс ещё интереснее.