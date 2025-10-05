Российские подразделения практически полностью вытеснили украинские войска из населённого пункта Чунышино в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы практически выбили вооружённые формирования Украины из Чунышина под Красноармейском. Сейчас идёт зачистка точечных очагов присутствия противника в населённом пункте», — сказал Кимаковский.

По его словам, село Чунышино расположено юго-восточнее Красноармейска (районного центра, известного также как Покровск), где в настоящее время продолжаются активные боевые действия. Советник главы республики отметил, что российские штурмовые группы ведут планомерную работу по зачистке территории от остаточных групп противника.

Ранее на Красноармейском направлении были уничтожены иностранные наёмники. Среди них были граждане Польши, Грузии и Великобритании. Эти бойцы предпочитают действовать скрытно, избегая открытых столкновений. Российские военные, однако, регулярно обнаруживают их присутствие благодаря перехватам радиопереговоров и в ходе боевых действий. После обнаружения позиции противника уничтожаются. Стоит отметить, что украинские военнослужащие опасаются попадать в плен к российским солдатам, так как это может привести к их ликвидации собственными сослуживцами.