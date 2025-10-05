Валдайский форум
5 октября, 07:33

Ким Чен Ын предупредил США о последствиях военного расширения в регионе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Khitrov

КНДР предупредила США о готовности применить военные и технические средства в ответ на усиление американского военного присутствия в регионе. Об этом заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Если США... продолжат опасное наращивание вооружённых сил, то такое развитие ситуации толкнёт нас на осуществление соответствующих военно-технических мер для устранения новых угроз и сохранения баланса сил», — сказал он на открытии выставки вооружений «Развитие обороны государства — 2025».

По мнению Ким Чен Ына, Соединённые Штаты увеличивают свою военную мощь в Южной Корее с целью облегчить возможность нанесения упреждающего удара по противнику, если возникнет такая необходимость.

«Стратегическое партнёрство»: У Армии России появился «взрывной козырь» благодаря КНДР
Ранее глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР в рамках усилий по наращиванию военного потенциала «заполучила секретное оружие». Он обратил внимание, что страна производит новые эсминцы, тем самым становясь «морской державой».

Мария Любицкая
