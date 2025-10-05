Почти 150 тысяч человек эвакуируют в китайской провинции Хайнань из-за тайфуна
Обложка © Х / @notXiangyu
Власти китайской провинции Хайнань предприняли масштабные меры по эвакуации населения в связи с бушующим тайфуном «Матмо». По официальным данным агентства Xinhua, из запланированных к перемещению 144 тысяч человек уже 114 тысяч были переведены в безопасные районы.
Тайфун «Матмо» бушует в Хайнане. Видео © Х / @ShanghaiEye
Согласно прогнозу местного метеорологического управления, тропический циклон прошёл в 60 километрах к северо-востоку от острова Хайнань. Ожидается, что в ближайшее время тайфун достигнет береговой линии соседней провинции Гуандун в районе города Сюйвэнь, после чего выйдет в акваторию Тонкинского залива и начнёт постепенно ослабевать. Специалисты прогнозируют, что в момент выхода на сушу скорость порывов ветра может достигать 48 метров в секунду.
Правительство провинции Гуандун также организовало масштабную эвакуацию, распорядившись о переселении около 150 тысяч человек. В связи с прохождением тропического циклона в регионе прогнозируются экстремальные погодные условия, включая интенсивные ливни с объёмом осадков до 400 миллиметров. Местные власти усилили меры безопасности и поддерживают режим повышенной готовности для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.
24 сентября сообщалось, что Гуанфу оказался во власти стихии: паводковые воды затопили железнодорожную станцию, а мост на автомагистрали был повреждён. За несколько дней до этого мир начал готовиться к надвигающейся катастрофе. Супертайфун, родившийся 18 сентября, за короткое время прошёл восемь этапов усиления, превратившись в разрушительную силу.
