Регион
5 октября, 07:36

Обрушение породы произошло в одной из шахт в Кемеровской области

В Кузбассе в шахте Ерунаковская 8 произошло обрушение породы, горняки выведены

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Neil Lockhart

На шахте «Ерунаковская 8» в Кузбассе произошло обрушение горной породы на транспортном уклоне. Все шахтёры были эвакуированы, никто не пострадал. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Кемеровской области.

«Шахта «Ерунаковская 8», произошло обрушение горной породы на транспортном уклоне. Эвакуированы 151 человек, погибших нет», — говорится в сообщении.

Спасательные работы проводили 23 сотрудника МЧС и пять единиц техники. Все работники шахты были своевременно эвакуированы, пострадавших нет. После ликвидации ЧП военизированная горноспасательная часть вернулась в пункт постоянной дислокации. Дальнейшие работы по нормализации ситуации будут выполнены силами работников шахты.

Один рабочий погиб при обрушении на шахте в Ростовской области
Ранее при обрушении породы на руднике в Оймяконском районе Якутии погиб проходчик 1977 года рождения. По факту происшествия проводится проверка. По её результатам будет дана оценка соблюдению законодательства о промышленной безопасности, охране труда и другим сопутствующим вопросам.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
