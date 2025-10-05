Hennessy XO и сырная нарезка: Группа USB готова выступить в полном составе за 1,5 млн

Группа USB («Юнайтед секси бойз»), популярная в прошлом, готова вновь предстать перед зрителями в формате выступлений на корпоративных мероприятиях. Как сообщает SHOT, музыканты установили единый тариф за совместное шоу — 1,5 миллиона рублей.

Стоимость концерта всех пяти участников группы составляет 1 миллион 200 тысяч рублей, однако в предновогодний период цена возрастает на 300 тысяч. В программу шоу входят эксклюзивные шутки, адаптированные под конкретного заказчика, а также видеовставки. В техническом задании артисты отдельно оговаривают условия организации гримёрки: просят обеспечить их бутилированной водой, соками, мясными и сырными нарезками, одной бутылкой коньяка Hennessy XO, двумя шоколадками и мусорным ведром, допуская в его отсутствие использование пакета.

Коллектив согласен на совместные фотографии с гостями мероприятия при наличии эстетичного фона, однако видеосъёмка их юмористических номеров допускается только после отдельного согласования. Каждый из участников коллектива — Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин — также продолжает самостоятельную карьеру в качестве ведущего частных мероприятий.

Ранее сообщалось, что после периода повышенного спроса на Олега Газманова, вызванного вирусным распространением видео с его выступлений в сентябре, он столкнулся с необходимостью снизить стоимость своих концертов. Изначально артист установил ценник в 7 миллионов рублей, но уже через месяц интерес организаторов упал, вынудив его снизить гонорар почти вдвое — до 4 миллионов. Отмечается, что параллельно с этим возросли и требования, указанные в его райдере.