На Хатненском участке фронта в Харьковской области войска ВСУ столкнулись с критическими проблемами логистики после разрушения мостов через реку Верхняя Двуречная. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На Хатненском участке подразделения ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением из-за уничтожения мостов», — сообщил собеседник РИА «Новости».

Источник уточнил, что украинские формирования ранее самостоятельно заминировали эти переправы, что усугубило ситуацию со снабжением.

Ранее Life.ru сообщал, что российские БПЛА «Герань-2» уничтожили позиции РСЗО HIMARS ВСУ в районе Среднего Бурлука на Харьковском направлении. В результате удара были ликвидированы пусковая установка, транспортно-заряжающая машина и до отделения украинских военнослужащих.