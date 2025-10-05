Валдайский форум
5 октября, 07:55

Украинские подразделения на Харьковском направлении остались без снабжения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photo.ua

На Хатненском участке фронта в Харьковской области войска ВСУ столкнулись с критическими проблемами логистики после разрушения мостов через реку Верхняя Двуречная. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На Хатненском участке подразделения ВСУ испытывают большие проблемы со снабжением из-за уничтожения мостов», — сообщил собеседник РИА «Новости».

Источник уточнил, что украинские формирования ранее самостоятельно заминировали эти переправы, что усугубило ситуацию со снабжением.

ВСУ практически выбиты из села под Красноармейском
Ранее Life.ru сообщал, что российские БПЛА «Герань-2» уничтожили позиции РСЗО HIMARS ВСУ в районе Среднего Бурлука на Харьковском направлении. В результате удара были ликвидированы пусковая установка, транспортно-заряжающая машина и до отделения украинских военнослужащих.

Мария Любицкая
