В Новосибирске отец три года прятал от матери дочь после развода

В Новосибирске приставы нашли 7-летнюю девочку, которую тремя годами ранее отец забрал у матери, невзирая на решение суда. Об этом сообщает Kp.ru.

В конце сентября поисковая ориентировка привела приставов и полицию к камерам видеонаблюдения одного из новосибирских торговых центров. Девочка была замечена вместе с бабушкой. Оперативная группа задержала их на выходе из ТРЦ, рядом с остановкой.

Ребёнка передали сотрудникам центра помощи детям, где с ней занялись психологи. В этот же момент на место приехал отец, который скрывался от приставов и умышленно не исполнял судебное решение. Сейчас девочку вернули матери.

Как выяснилось, в семейной истории были эпизоды бытового насилия. Кроме того, отец мало зарабатывал. После повторного обращения в суд ему было запрещено оставлять себе ребёнка. Приставы отмечают, что попытки отследить семью в селе и через сделки с дачей провалились — имущество оказалось под арестом из‑за долгов. В итоге спасти ситуацию помогли камеры видеонаблюдения, профессионализм полицейских и качественная работа судебных приставов.

Ранее в Ульяновске арестовали мужчину, который убил свою жену и двух малолетних дочерей. На допросе он рассказал, что решился на такой шаг из-за накопленных долгов, образовавшихся из-за ставок на спорт. Он не хотел, чтобы они перешли на его семью.