5 октября, 08:45

Шоу «Маменькин сынок» обвинили в унижении мужского достоинства и подрыве института семьи

Депутат Останина раскритиковала шоу Маменькин сынок за унижение мужчин

Обложка © Youtube / Мама в 16

Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала телеканал «Ю» и его шоу «Маменькин сынок», обвинив создателей проекта в подрыве института семьи и дискредитации образа мужчин. Соответствующее заявление она сделала в интервью «Осторожно Media».

«Депутат Госдумы Останина назвала шоу «Маменькин сынок» низкосортным и заявила, что программа опускает мужчин ниже плинтуса», — отмечается в материале.

Глава комитета по вопросам семьи заявила, что телеканал «Ю» ограничился пропагандой традиционных ценностей только в течение прошлого года, который был объявлен Годом семьи. Она подчеркнула, что в Год защитника Отечества телеканал транслирует проекты, которые оскорбляют мужчин, показывая их бесхребетными и без стержня.

Останина выразила возмущение надуманными проблемами, которые создатели канала придумали ради просмотров и псевдорейтингов. Также депутат обратила внимание на неуважительное изображение семей в проекте, указав, что представители старшего поколения показываются как главный источник всех проблем в молодой семье. По её словам, авторам программы стоит задуматься о целесообразности производства таких передач, особенно в период проведения специальной военной операции, когда следует отдавать дань уважения мужчинам.

Ранее депутат Татьяна Буцкая сообщила о намерении проверить шоу «Маменькин сынок» на предмет соответствия семейным ценностям. По мнению Буцкой, демонстрация конфликтов между молодыми супругами и свекровью в программе может негативно повлиять на отношение зрительниц к браку. В связи с этим, предложено провести анализ развлекательных передач на предмет их соответствия задачам укрепления института семьи в стране.

Алиса Хуссаин
