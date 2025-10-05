Положить душу свою за жену: Священник перечислил обязанности мужчины и женщины в браке

В соцсетях спорят о семейных ролях, а среди причин разводов называют нежелание брать ответственность, отсутствие диалога и уважения. О том, какими должны быть брачные отношения сейчас, рассказал иерей Андрей Бондарев в беседе с РИА «ФедералПресс».

Муж в христианском браке — лидер, но не диктатор: его призвание — служить семье, подобно Христу Церкви. Это подразумевает готовность ставить благо жены выше личных интересов, вести духовно — быть инициатором молитвы, чтения Евангелия и посещения храма, проявлять заботу о материальном обеспечении. Вдохновлять примером, а не принуждать.

«Его задача основана на библейском принципе описанном в послании апостола Павла к Ефесянам «положить душу свою за жену» (Еф. 5:25), то есть жертвовать своими интересами ради её блага», – пояснил священник.

Жена, по словам батюшки, дарует доверие и уважение, поддерживает мужа и создаёт в доме атмосферу уюта и мира. Ей отведена важная роль в воспитании детей в вере и в работе над своим внутренним обликом — «нетленная красота кроткого духа».

«Важно отметить, что эти роли не унижают, а возвышают обоих, создавая гармонию. Муж служит жене, жена доверяет мужу. Оба служат друг другу и вместе Богу», – заключил священник.

Ранее священник рассказал, почему порой распадаются даже венчанные браки. По его словам, венчание представляет собой «создание малой Церкви». Это нечто большее, чем эффектный ритуал. В основе брака должна лежать готовность жертвовать чем-то ради своего человека.