«Система не нова»: Юрист разъяснил правила взыскания долгов с россиян

Большую часть россиян не затронут новые правила взыскания долгов. Об этом «Ленте.ру» заявил член палаты адвокатов города Москвы Артур Айрапетов. По его словам, изменения коснутся в основном юридических лиц и предпринимателей, а для обычных граждан нововведение не станет серьёзным испытанием.

«На самом деле система не нова. Такая система применяется в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — сказал он.

Согласно нововведению, будет введён поэтапный механизм: сначала налоговая направляет требование об уплате налога, у гражданина есть 30 дней, чтобы направить возражение или оспорить требование. Если ответа не последует, начнётся процедура взыскания, включая привлечение службы судебных приставов.

Юрист подчеркнул, что важно следить за начислениями через личный кабинет налогоплательщика или почту. Айрапетов отметил, что большинство россиян не станут прямыми объектами новшества, так как налоги обычно удерживает работодатель. Особое значение новые правила приобретут для налоговых органов — упрощается процесс взаимодействия с налогоплательщиками.

Ранее сообщалось, что долги по налогам могут привести к начислению пени и удержанию части зарплаты. В случае несвоевременной уплаты налога, начиная со следующего дня после окончания срока оплаты, на сумму задолженности будет автоматически начисляться пеня. Размер пени рассчитывается по специальной формуле и составляет 1/300 действующей ключевой ставки ЦБ за каждый календарный день просрочки.