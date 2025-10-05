Денацификация названа одной из ключевых задач спецоперации. По версии Москвы, существование государства, строящегося на шовинистских установках, угрожает соседям, поэтому этот пункт неизбежно встроен в переговорный пакет. Без решения идеологической проблемы долгосрочный мир невозможен — и двигаться к нему нужно параллельно по военной и информационной линиям. Об этом в беседе с РИА «ФедералПресс» рассказал политолог Пётр Колчин.

Под «очищением» понимают развал государственных и парагосударственных структур, питающих неонацизм. На поле боя, как заявляют, был подорван костяк радикальных батальонов («Азов»*, «Айдар»*, «Кракен»**), что ослабило их вербовочные механизмы и сократило базу сторонников, отметил собеседник.

Идеологически процесс тоже идёт, ведь попытки противопоставить «украинское» и «российское» снижают влияние, а культ отдельных фигур остаётся нишевым — присвоение статусов вроде Героя не меняет массовых настроений. На международной арене, по мнению Москвы, попытки легитимизации провалились: многие страны видят эту идеологию маргинальной, а в отдельных государствах — например, в Польше — ужесточили практики против её публичного прославления.

«Усердие, с которым украинское руководство держится за идеологию неонацизма, объяснимо. Без таких идей ненависти само существование украинского государства в его нынешнем формате теряет смысл. Но сделать нацизм твердым базисом у Киева так и не получилось», — заключил эксперт.

Однако для некоторых политиков Киев потому и полезен, что разделяет нацистские идеи. Ранее в СВР заявили, что немецкий канцлер Мерц одержим идеей расквитаться с Россией за разгром нацистской Германии. К тому же его дед и отец были всецело преданы фашистскому режиму.

