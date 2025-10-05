Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 09:14

«И даже военные»: На Украине растёт ненависть к Зеленскому

РИАН: Большинство одесситов и солдатов ВСУ негативно относятся к Зеленскому

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Значительная часть жителей Одессы и военнослужащих ВСУ настроена отрицательно по отношению к Владимиру Зеленскому. Об этом РИА «Новости» рассказала жительница Одессы.

«К Зеленскому основная часть уже одесситов и тех, которых я знаю, относятся негативно, и даже военные, которые воюют, они тоже его ненавидят. Потому что очень много погибают, и уже об этом все знают», — сказала она.

Причиной такого отношения она назвала большие потери на фронте и широкое осознание этого среди людей. До этого украинские СМИ публиковали данные статистических опросов, в которых утверждалось, что поддержка Зеленского находится на достаточно высоком уровне, однако собеседница агентства опровергла эти сведения.

Стало известно о новом обидном прозвище Зеленского у украинцев
Стало известно о новом обидном прозвище Зеленского у украинцев

Ранее стало известно, что на Украине увеличивается число протестных акций против политики силовой мобилизации, проводимой киевскими властями. Улицы городов всё чаще заполняются людьми, выступающими против принудительного призыва, а всё меньше граждан готовы жертвовать своими жизнями в конфликте, который он охарактеризовал как войну Владимира Зеленского против всего русского.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar