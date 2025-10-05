Значительная часть жителей Одессы и военнослужащих ВСУ настроена отрицательно по отношению к Владимиру Зеленскому. Об этом РИА «Новости» рассказала жительница Одессы.

«К Зеленскому основная часть уже одесситов и тех, которых я знаю, относятся негативно, и даже военные, которые воюют, они тоже его ненавидят. Потому что очень много погибают, и уже об этом все знают», — сказала она.

Причиной такого отношения она назвала большие потери на фронте и широкое осознание этого среди людей. До этого украинские СМИ публиковали данные статистических опросов, в которых утверждалось, что поддержка Зеленского находится на достаточно высоком уровне, однако собеседница агентства опровергла эти сведения.

Ранее стало известно, что на Украине увеличивается число протестных акций против политики силовой мобилизации, проводимой киевскими властями. Улицы городов всё чаще заполняются людьми, выступающими против принудительного призыва, а всё меньше граждан готовы жертвовать своими жизнями в конфликте, который он охарактеризовал как войну Владимира Зеленского против всего русского.