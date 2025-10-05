«Почему я должен платить?»: Экс-генсек НАТО раскрыл, как альянс чуть не рухнул из-за Трампа

Президент США Дональд Трамп во время закрытого саммита НАТО в Брюсселе летом 2018 года заявлял о возможности выхода Штатов из альянса. Эти угрозы, по словам экс-генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, едва не привели к краху блока, о чём он пишет в своих мемуарах «На моём дежурстве: руководство НАТО во время войны».

Американский лидер подверг резкой критике европейских союзников, обвинив их в чрезмерной зависимости от оборонного потенциала Соединённых Штатов. Он настаивал на немедленном увеличении их взносов в общий бюджет, пояснив, что Вашингтон не будет защищать тех, кто не инвестирует в собственную безопасность. Трамп утверждал, что США несут около 90% всех расходов организации. В то время как другие члены альянса не выполняют свои финансовые обязательства.

«Послушайте, если мы уйдём, мы уйдём. Вы отчаянно нуждаетесь в НАТО. Нам не нужно НАТО. <...> Почему я должен продолжать платить за эту организацию, когда она мне не нужна?» — передаёт слова Трампа The Guardian.

Республиканец также выразил возмущение дороговизной новой штаб-квартиры НАТО открытой в 2017 году. Он спрашивал Столтенберга, зачем организации такое большое здание и столько сотрудников. Трамп назвал смешными затраты в 3 миллиарда долларов, отметив, что всё может быть разрушено одним выстрелом из танка.

Затем президент США неожиданно объявил о намерении покинуть саммит, поскольку у него не осталось причин для дальнейшего присутствия. Столтенберг вспоминал, что подумал о возможном развале альянса прямо у него на глазах. Он отметил, что НАТО успешно функционировало 70 лет, но могло прекратить существование 12 июля 2018 года.

В результате европейские лидеры согласились увеличить свои оборонные бюджеты до 2% от валового внутреннего продукта. Бывший генеральный секретарь признался, что выполнение Трампом своей угрозы выхода привело бы к необходимости собирать осколки разрушенного НАТО. По его мнению, американский президент покинул Брюссель с уверенностью, что к новому году получит от союзников больше денег.

Ранее стало известно, что значительное увеличение оборонных расходов стран НАТО может быть знаком к активной подготовки к масштабному военному конфликту. Данное мнение выразил сербский лидер Александр Вучич, подчеркнув, что его стана желает остаться в стороне от надвигающегося противостояния.