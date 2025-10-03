Покроет всю Европу: В Японии выяснили, о чём Путин предупредил НАТО

Глава государства Владимир Путин, говоря о контрмерах в ответ на угрозы со стороны Запада, мог подразумевать применение новых ракетных комплексов «Орешник». Такой вывод содержится в аналитической статье японской газеты Nikkei.

На заседании клуба «Валдай» российский лидер акцентировал внимание на усилении милитаризации европейских стран и раздувании концепции «российской угрозы». Как сообщает издание, Путин отверг любые предположения о возможных нападениях на страны НАТО, но подчеркнул, что Россия будет оперативно реагировать на угрозы со стороны альянса.

«Путин не раскрыл конкретных мер реагирования, однако стоит отметить, что в России к 2025 году планируется запуск серийного производства новой ракеты средней дальности «Орешник», чей радиус действия покрывает всю территорию Европы. Вероятно, именно эти меры имелись в виду в данном контексте», — пишет газета Nikkei.