Финансовый аналитик объяснил, почему фон дер Ляйен не подпустят к замороженным активам РФ

Европейские депозитарии — «Евроклир» и «Клирстрим» — держат на своих площадках замороженные российские активы и имеют с этого доход. Но эти структуры не стоят в ролевой иерархии Еврокомиссии и не выполняют директивы председателя автоматически. Потому идея Урсулы фон дер Ляйен направить эти средства на репарационный кредит для Украины сталкивается с серьёзной практической загвоздкой. Об этом «Царьграду» рассказал финансовый аналитик Александр Тимофеев.

По словам Тимофеева, обе компании по сути монополисты в своих сегментах. Они уже получают дивиденды от блокированных российских денег. У них нет повода отказываться от прибыли и передавать капиталы кому‑то в незнакомой юрисдикции — вопрос не только финансовый, но и корпоративно‑правовой.

«Потому что «Евроклир» и «Клирстрим» уже зарабатывают прямо сейчас. И почему они должны не зарабатывать, а отдать эти деньги непонятно кому на Украине, понятийно им объяснить вряд ли смогут. Поэтому обсуждений будет много. «Евроклир» будет откупаться по 2-3 миллиарда евро из замороженных денег. Они будут торговаться», — уверен эксперт.

При этом Россия тоже не будет стоять в стороне. За три года переплетения интересов потоки стали настолько запутанными, что определить окончательных владельцев и разложить всё по полочкам будет нелегко, предупредил аналитик.

Кстати, ранее бельгийский депозитарий «Евроклир» потребовал от Еврокомиссии не нарушать неприкосновенность замороженных российских активов. Там отметили, что незаконное использование этих денег подрывает доверие к финансовой системе в целом.