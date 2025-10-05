Во Владивостоке неизвестные пироманы сожгли две машины во дворе жилого дома

Ранним утром во дворе ЖК «Новые горизонты» двое мужчин целенаправленно подожгли автомобиль Nissan Note, после чего огонь перекинулся на соседний Lexus RX. О происшествии сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Поджог машины во Владивостоке. Видео © Telegram / Amur Mash

Инцидент был зафиксирован камерами наружного наблюдения, на записях видно, как злоумышленники использовали легковоспламеняющуюся жидкость. Полиция уже начала доследственную проверку по факту умышленного повреждения чужого имущества. Ведётся установление личности поджигателей и мотивов их действий.

Ранее в Новосибирской области был задержан 69-летний мужчина, которого подозревают в попытке убийства нескольких человек. По версии следствия, он поджёг дом своей бывшей сожительницы, где в тот момент находились женщина и её дети.