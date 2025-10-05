Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 10:12

Военный аналитик рассказал, как Киев обманывает жителей о продвижении ВС РФ

Обозреватель Шлепченко: Киев всячески отрицает успехи ВС РФ под Днепропетровском

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlovska Yevheniia

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavlovska Yevheniia

Официальные отчёты Киева о ситуации в Днепропетровской области звучат оптимистично, но на местах — другая история. В соцсетях появилось обращение местной жительницы по имени Юлия. Она рассказала, что сёла опустели — люди массово бросают жильё и бизнес, становясь в одночасье бездомными. Военный обозреватель Влад Шлепченко рассказал «Царьграду», что под контролем ВС РФ в этом регионе находятся уже 15-16 населённых пунктов.

По его словам, российская армия продвигается к Покровскому — узловому пункту всей линии обороны противника, но Киев это отрицает. Из-за этого местным жителям приходится экстренно уезжать оттуда без всяческой заблаговременной подготовки. Люди просто не знают, на какие данные им опираться.

«Что касается их мониторинговых ресурсов, то у них прям есть норматив на сдачу территорий, больше которого они пририсовывать наши продвижения не имеют права. И они выходят из этого дела разными способами, очень часто у них там наступает не российская армия, а серая зона», — сказал Шлепченко.

Российские «Кинжалы» вывели из строя объекты ВПК Украины
Российские «Кинжалы» вывели из строя объекты ВПК Украины

Ранее украинские СМИ сообщили о стремительном оттоке населения Днепропетровской области. Люди уезжают из-за стремительных прорывов российской армии, хотя Киев их отрицает. По словам местной жительницы, линию фронта и её дом сейчас разделяют всего 13 километров.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar