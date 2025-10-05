Официальные отчёты Киева о ситуации в Днепропетровской области звучат оптимистично, но на местах — другая история. В соцсетях появилось обращение местной жительницы по имени Юлия. Она рассказала, что сёла опустели — люди массово бросают жильё и бизнес, становясь в одночасье бездомными. Военный обозреватель Влад Шлепченко рассказал «Царьграду», что под контролем ВС РФ в этом регионе находятся уже 15-16 населённых пунктов.

По его словам, российская армия продвигается к Покровскому — узловому пункту всей линии обороны противника, но Киев это отрицает. Из-за этого местным жителям приходится экстренно уезжать оттуда без всяческой заблаговременной подготовки. Люди просто не знают, на какие данные им опираться.

«Что касается их мониторинговых ресурсов, то у них прям есть норматив на сдачу территорий, больше которого они пририсовывать наши продвижения не имеют права. И они выходят из этого дела разными способами, очень часто у них там наступает не российская армия, а серая зона», — сказал Шлепченко.

Ранее украинские СМИ сообщили о стремительном оттоке населения Днепропетровской области. Люди уезжают из-за стремительных прорывов российской армии, хотя Киев их отрицает. По словам местной жительницы, линию фронта и её дом сейчас разделяют всего 13 километров.