5 октября, 10:21

«Каждой по десяточке»: Плющенко пообещал ученицам награду за исполнение сложного прыжка

Плющенко пообещал 10 тысяч рублей каждой ученице, исполнившей четверной сальхов

Обложка © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что будет выплачивать премии ученицам своей академии за успешное исполнение сложных прыжков. Об этом сообщается в телеграм-канале школы фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Плющенко с ученицами академии. Видео © Telegram / «Ангелы Плющенко»

«Готовы? Договор. Может быть, вы все сделаете, поэтому каждой по десяточке», — сказал Плющенко.

За выполнение четверного сальхова Евгений Плющенко обещал выплатить ученицам 10 тысяч рублей.

А ранее стало известно, что Камила Валиева продолжит карьеру в академии Татьяны Навки. Спортсменка приступит к тренировкам после 25 октября — именно с этой даты ей официально разрешено вернуться на лёд.

