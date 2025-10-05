«Каждой по десяточке»: Плющенко пообещал ученицам награду за исполнение сложного прыжка

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что будет выплачивать премии ученицам своей академии за успешное исполнение сложных прыжков. Об этом сообщается в телеграм-канале школы фигурного катания «Ангелы Плющенко».

Плющенко с ученицами академии. Видео © Telegram / «Ангелы Плющенко»

«Готовы? Договор. Может быть, вы все сделаете, поэтому каждой по десяточке», — сказал Плющенко.

За выполнение четверного сальхова Евгений Плющенко обещал выплатить ученицам 10 тысяч рублей.

А ранее стало известно, что Камила Валиева продолжит карьеру в академии Татьяны Навки. Спортсменка приступит к тренировкам после 25 октября — именно с этой даты ей официально разрешено вернуться на лёд.