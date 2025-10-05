Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

5 октября, 10:21

Гандболист Москаленко объяснил решение перебраться в ЦСКА из французского «Шамбери»

Гандболист Москаленко: При переходе в ЦСКА меня подкупил родной менталитет

Даниил Москаленко. Обложка © rushandball.ru

Гандболист Даниил Москаленко объяснил, почему принял решение вернуться из Франции в российский чемпионат. В последние два сезона в «Шамбери» у него появлялись разные варианты — якобы предлагали перебраться в системы «Лиможа», «Дижона» или «Безансона», однако выбор пал на ЦСКА. Об этом спортсмен рассказал «Чемпионату».

Попасть в ЦСКА получилось практически случайно. Зимой, во время каникул, Москаленко приехал в Москву на пару недель и не хотел терять форму. С помощью отца он связался с главным тренером армейцев Олегом Ходьковым и получил возможность потренироваться с командой. Проведя неделю на сборах, он вернулся во Францию — и не ждал, что весной ему вновь позвонят.

«Я не смог отказать, так как мне и коллектив понравился, и менталитет родной подкупил», — объяснил спортсмен.

Кстати, в мае прошлого года гандболисты из ЦСКА во второй раз подряд одержали победу в чемпионате России. Матч против «Чеховских медведей» завершился со счётом 30:27. Теперь понаблюдаем, поможет ли новичок своей команде вновь завоевать чемпионство.

Владимир Озеров
