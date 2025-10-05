Камень преткновения: Появилось видео с утонувшим пирсом Пугачёвой, арендованным до 2057 года

Корреспондент RT Константин Придыбайло продемонстрировал пирс на участке певицы Аллы Пугачёвой, ставший причиной жалобы в Генпрокуратуру. Он отметил, что сооружение находится в аварийном состоянии и частично затонуло.

Пирс на участке Пугачёвой. Видео © Telegram / RT на русском

Журналист указал, что доступ к этому объекту для простых людей полностью закрыт. На заднем плане видеосъёмки чётко просматривается крыша дома певицы площадью 760 квадратных метров. Данная недвижимость была построена в начале 2010-х годов и сейчас сдаётся за 700 тысяч рублей ежемесячно.

«Камнем преткновения особым случаем является именно этот пирс. Он здесь в аварийном состоянии, но подойти простым людям сюда нельзя. Это получается такой частный пирс. По законам Российской Федерации доступ к воде у нас открыт для всех. Пугачёва арендовала эту землю до своего 108 дня рождения», — отметил корреспондент.

Инициаторы жалобы требуют через Генпрокуратуру лишить артистку права аренды. Они утверждают, что участок сформирован незаконно, поскольку частично заходит на федеральную собственность. Вместе с тем возведённый пирс создаёт препятствия для местной администрации. Сообщается, что из-за этой постройки невозможно провести аукцион на право водопользования.

Напомним, что инициатором жалобы стал адвокат Глеб Рыськов. Он требует, чтобы договор аренды с Аллой Пугачёвой был расторгнут, а сам пирс снесён. По его словам, такие сооружения должны стоять в Ростехнадзоре на учёте и аккредитованы по безопасности граждан. Однако соответствующих данных на пирс не имеется.