«Наглая ложь»: В МИД Израиля отреагировали на сообщения о жестоком обращении к Тунберг

«Заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии [радикального палестинского движения] ХАМАС-Сумуд являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдены», — подчеркнули в министерстве.

В дипломатическом ведомстве обратили внимание на примечательный факт: сама шведская активистка и другие задержанные добровольно отказались от ускорения процедуры депортации, настаивая на продлении срока содержания под стражей на территории Израиля. Как отметили в МИД, Тунберг ни разу не обращалась к израильским властям с какими-либо официальными жалобами, что может говорить о беспочвенности обвинений в адрес израильской стороны.