5 октября, 11:19

«Наглая ложь»: В МИД Израиля отреагировали на сообщения о жестоком обращении к Тунберг

Обложка © ТАСС / АР / Michel Euler

МИД Израиля категорически опроверг сообщения о жестоком обращении со шведской активисткой Гретой Тунберг и другими участниками движения «Флотилия стойкости». В официальном заявлении пресс-службы внешнеполитического ведомства подобные утверждения были названы «наглой ложью».

«Заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии [радикального палестинского движения] ХАМАС-Сумуд являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдены», — подчеркнули в министерстве.

В дипломатическом ведомстве обратили внимание на примечательный факт: сама шведская активистка и другие задержанные добровольно отказались от ускорения процедуры депортации, настаивая на продлении срока содержания под стражей на территории Израиля. Как отметили в МИД, Тунберг ни разу не обращалась к израильским властям с какими-либо официальными жалобами, что может говорить о беспочвенности обвинений в адрес израильской стороны.

Как сообщила 4 октября газета The Guardian, ссылаясь на переписку Греты Тунберг со шведским чиновником, активистка якобы пожаловалась на израильские власти, утверждая, что её содержали в камере с клопами и недостаточно кормили и поили. Тунберг была среди пассажиров флотилии «Сумуд», которая состояла из более чем 40 судов различных стран. Израильские власти перехватили все суда, участвовавшие в этой акции.

