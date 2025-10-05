«Гнилые капиталистические имплантаты»: Ким Чен Ын объявил войну силиконовым бюстам

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился срочно запретить пластические операции по увеличению груди, назвав их «антисоциалистическими». В Пхеньяне введены строгие меры контроля, а нарушителей обещают наказывать сурово. Об этом сообщило издание Metro.

«Женщины, живущие в социалистической системе, были развращены буржуазными обычаями и совершали отвратительные капиталистические действия», — заявил генпрокурор КНДР на одном из недавних процессов.

Власти объявили вне закона операции по увеличению груди, заклеймив их как «гнилые капиталистические имплантаты». Тех, кто ослушается, ждут суровые наказания, включая тюремное заключение и отправку в трудовые лагеря.

В этом году в центральные районы страны, включая Пхеньян, направили «ударные группы» в гражданской одежде, которые проверяли наличие нелегальных хирургов и женщин с подозрительно увеличенной грудью. Подозреваемых вызывают на медицинский осмотр, а также проводят обыски, изымая силикон, медицинские инструменты и наличные.

Власти считают, что рост популярности пластики связан с «буржуазной идеологией» среди молодых женщин. В сентябре частный врач и две пациентки предстали перед судом, где им инкриминировали нарушение социалистических принципов и участие в «капиталистических действиях».

Ранее сообщалось, что власти Дагестана рассматривают предложение обязать пластических хирургов проводить разъяснительные беседы с пациентками о недопустимости операций, запрещённых нормами ислама, включая увеличение груди. Врачи на консультациях должны напоминать женщинам, что мусульманкам не следует изменять своё тело. Под запрет могут попасть не только имплантация, но и безоперационная подтяжка, ринопластика, липофилинг и блефаропластика.