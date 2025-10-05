В России запретили пять Telegram-каналов с пропагандой смертельно опасного хобби

Симоновский суд Москвы принял решение о запрете пяти Telegram-каналов, содержащих материалы с призывами к подросткам заниматься зацепингом — опасным видом экстремального хобби. Решение принято по требованию прокуратуры. Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

«Административный иск удовлетворить. Признать информацию, размещённую по ссылкам, запрещённой к распространению на территории РФ», — говорится в сообщении.

Симоновская межрайонная прокуратура выявила в открытом доступе Telegram-каналы, содержащие материалы, склоняющие несовершеннолетних к опасным действиям — проезду на открытых частях транспортных средств в непредназначенных для этого местах. Такой вид активности называется зацепингом.

Выяснилось, что один из каналов был посвящён зацепингу в районе Купчино (Санкт-Петербург), другие — в целом по России. Доступ к ним был открыт без регистрации и пароля, что делало их материалы доступными для любого пользователя, включая несовершеннолетних. На данный момент доступ к каналам заблокирован.

Ранее основателя Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ»* Александра Шварева* привлекли к административной ответственности за отсутствие специальной маркировки иноагента в публикациях. Таганский суд Москвы вынес решение о назначении штрафа в размере 30 тысяч рублей. В суде сообщили, что Шварев признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 19.34 КоАП РФ.

*Внесены Минюстом в реестр иностранных агентов.