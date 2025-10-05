В Чернигове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

В Чернигове прозвучали мощные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. О происшествии сообщил украинский телеканал.

По словам очевидцев, в городе были отчётливо слышны грохоты. В это время во всём регионе действует воздушная тревога, аналогично в Полтавской и Сумской областях. Кроме того, взрывы прогремели и в самом Чернигове ранним утром. По предварительным данным, инцидент привёл к серьёзным разрушениям на стратегически важных объектах.

Накануне, в Чернигове прогремели несколько взрывов. Город заволокло чёрным дымом после удара беспилотников Вооружённых сил России. После этого были зафиксированы перебои с электричеством после пожара. Аварийные отключения произошли у около 50 тысяч человек. В связи с этим в области действует график почасовых отключений 3 через 3.