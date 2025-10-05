Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 октября, 12:34

В Англии неизвестные подожгли мечеть

В городе Писхейвэн на юге Англии произошёл поджог мечети, который полиция квалифицирует как преступление на почве ненависти. Об этом сообщила пресс-служба полиции графства Восточный Сассекс.

Пламя полностью охватило мечеть. Видео © Х / @BGatesIsaPyscho

Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, инцидент произошёл вечером в субботу, 4 октября, около 21:50 по местному времени. Неизвестные злоумышленники подожгли здание мечети на Филлис-авеню. Серьёзные повреждения получили главный вход религиозного сооружения и припаркованный рядом автомобиль. В полиции отметили, что в результате пожара никто не пострадал.

Злоумышленники попали на записи камер. Видео © Х /@zarahussain999

Полиция Сассекса проводит тщательное расследование поджога мечети, уделяя особое внимание мотивам религиозной ненависти.

ЧП могло произойти на фоне обострения межконфессиональной напряжённости в Великобритании после недавнего нападения на синагогу в Манчестере, которое привело к гибели двух человек и тяжёлым ранениям ещё троих. Нападавший, 35-летний британец сирийского происхождения Джихад аль-Шами, был нейтрализован на месте.

Во Владивостоке неизвестные пироманы сожгли две машины во дворе жилого дома
Во Владивостоке неизвестные пироманы сожгли две машины во дворе жилого дома
Ранее сообщалось, что в немецком городе Апольд (Тюрингия) полиция разыскивает лиц, осквернивших еврейский мемориал Прагер-Хаус, подбросив к нему свиную голову. Здание, когда-то принадлежавшее семье еврейских предпринимателей, стало объектом вандализма.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Х / @BGatesIsaPyscho

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • англия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar