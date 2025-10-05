В Англии неизвестные подожгли мечеть

В городе Писхейвэн на юге Англии произошёл поджог мечети, который полиция квалифицирует как преступление на почве ненависти. Об этом сообщила пресс-служба полиции графства Восточный Сассекс.

Пламя полностью охватило мечеть. Видео © Х / @BGatesIsaPyscho

Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, инцидент произошёл вечером в субботу, 4 октября, около 21:50 по местному времени. Неизвестные злоумышленники подожгли здание мечети на Филлис-авеню. Серьёзные повреждения получили главный вход религиозного сооружения и припаркованный рядом автомобиль. В полиции отметили, что в результате пожара никто не пострадал.

Злоумышленники попали на записи камер. Видео © Х /@zarahussain999

Полиция Сассекса проводит тщательное расследование поджога мечети, уделяя особое внимание мотивам религиозной ненависти.

ЧП могло произойти на фоне обострения межконфессиональной напряжённости в Великобритании после недавнего нападения на синагогу в Манчестере, которое привело к гибели двух человек и тяжёлым ранениям ещё троих. Нападавший, 35-летний британец сирийского происхождения Джихад аль-Шами, был нейтрализован на месте.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Апольд (Тюрингия) полиция разыскивает лиц, осквернивших еврейский мемориал Прагер-Хаус, подбросив к нему свиную голову. Здание, когда-то принадлежавшее семье еврейских предпринимателей, стало объектом вандализма.