Сильный снегопад загнал в ловушку около тысячи туристов на Эвересте

Сильнейший снегопад заблокировал около тысячи человек на восточном склоне Эвереста в Тибете. Как сообщило издание «Саньсян душибао», люди оказались в ловушке из-за обледенелых троп и непроходимых заснеженных участков.

Метель, обрушившаяся на гору в субботу, стала самой сильной за последние годы для начала октября и резко сократила видимость до менее одного метра. Множество туристов вынуждены укрываться в палатках, некоторые из которых оказались полностью занесены снегом. Даже вьючные животные не могут передвигаться из-за большой высоты снежного покрова, что дополнительно осложняет ситуацию.

Спасательная операция сталкивается с серьёзными трудностями из-за продолжающейся непогоды, глубокого снега и перебоев со связью. На помощь отправились профессиональные спасатели, местные жители и гиды, которые расчищают пути с использованием специальной техники. Некоторые из заблокированных альпинистов уже успели получить переохлаждение и находятся в тяжёлом состоянии.

Администрация ландшафтного парка Эвереста закрыла территорию для посещения ещё 4 октября, приостановив продажу билетов. Все дороги, ведущие к парку, покрыты слоем снега и льда, что делает их полностью непроходимыми. Местные власти настоятельно рекомендуют всем туристам воздержаться от посещения этого района в ближайшее время и следить за официальными объявлениями о состоянии погоды.

