Стало известно, какие объекты ВСУ могли быть уничтожены «Кинжалами» на западе Украины

«То, что мы видели — и дым, и всё остальное, — это производство. И вполне может быть, что рядом с производством ещё были и складские помещения, и предприятия по производству беспилотников. Они были поражены. Может быть, [под землёй собирали беспилотник], может, и ракеты», — сказал специалист в беседе с NEWS.ru.