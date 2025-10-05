Стало известно, какие объекты ВСУ могли быть уничтожены «Кинжалами» на западе Украины
Дандыкин: ВС РФ могли уничтожить подземные производства ракет на западе Украины
Россия могла уничтожить подземные производства беспилотников и ракет во время одной из своих мощных атак на Львовскую область, считает военный аналитик Василий Дандыкин. По его словам, применение гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые, как предполагается, были использованы, указывает на поражение особо важных, в том числе подземных, целей.
«То, что мы видели — и дым, и всё остальное, — это производство. И вполне может быть, что рядом с производством ещё были и складские помещения, и предприятия по производству беспилотников. Они были поражены. Может быть, [под землёй собирали беспилотник], может, и ракеты», — сказал специалист в беседе с NEWS.ru.
По словам Дандыкина, Украина располагает ресурсами и поддержкой европейских стран для решения этого вопроса. Он предположил, что российские войска могли атаковать штабы украинских вооружённых сил. Кроме того, под удар мог попасть резервный командный пункт, ранее принадлежавший странам Варшавского договора, который был обновлен и задействован в текущих боевых действиях.
Ранее стало известно о масштабной ночной операции, проведённой в воскресенье. ВС РФ нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК с использованием высокоточного оружия большой дальности. Атака проводилась с применением морских, наземных и воздушных средств поражения, включая гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал». Также в операции были задействованы ударные дроны.
