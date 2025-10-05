Валдайский форум
5 октября, 13:13

Путин и модератор Лукьянов на Валдае обменялись цитатами из Калины красной

Обложка © Life.ru

Перед пленарной сессией дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин в шуточной форме обменялся цитатами из советского фильма Василия Шукшина «Калина красная» с модератором встречи Фёдором Лукьяновым.

«Дальше не буду продолжать. Хотя помнишь, как там: «Чего ж таких некрасивых-то набрал?» — в шутку добавил президент.

Путин и Лукьянов в непринуждённой беседе использовали цитаты из картины Василия Шукшина, что вызвало улыбки у присутствующих. Этот лёгкий момент стал заметной частью подготовки к выступлению главы государства на международной площадке.

Ранее Путин прокомментировал реакцию западных стран на свои слова, прозвучавшие во время пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай». Он подчеркнул, что его целью было честное и откровенное изложение позиции по ключевым вопросам, а реакция международных партнёров — это их личная ответственность. По словам российского лидера, он искренне и по-честному делился своим видением ситуации, тогда как лидеры западных стран сами определяют, как на это реагировать.

Милена Скрипальщикова
