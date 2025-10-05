Глава Чечни Кадыров получил звание Героя республики в свой день рождения

Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову в день его 49-летия было присвоено высшее звание региона — Герой Чеченской Республики. Торжественная церемония награждения состоялась во время открытия нового социального комплекса в Грозном.

«За выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, личное мужество, многолетнюю самоотверженную государственную и общественную деятельность, направленную на процветание и повышение социально-экономического потенциала Чеченской Республики», — заявил ведущий.

Награду руководителю региона вручил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов.

5 октября 2025 года Рамзан Кадыров отмечает своё 49-летие. На сегодняшний день его политическая карьера насчитывает более 18 лет руководства регионом. За это время он прошёл путь от личного телохранителя своего отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова, до многолетнего лидера субъекта Федерации, в период руководства которым в республике была обеспечена стабилизация обстановки и началось масштабное восстановление.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров принял в Грозном руководителя ДНР Дениса Пушилина. В ходе встречи обсуждались вопросы расширения сотрудничества и оказания всесторонней поддержки Донецкой Народной Республике. Кадыров подчеркнул готовность Чечни поделиться своим опытом и помочь в реализации проектов, направленных на улучшение жизни в ДНР, в том числе в социальной, экономической и культурной сферах. Он отметил, что изучение чеченских практик позволит оптимизировать гуманитарные программы.