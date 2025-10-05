Валдайский форум
5 октября, 13:24

В 112 километрах от Варшавы нашли обломки объекта, напоминающего беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Esteban De Armas

В польском селе Зарембы Вархолы (112 км от Варшавы) на северо-востоке страны были обнаружены обломки, похожие на части беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщили в Мазовецком отделении полиции в социальной сети X.

«Проводятся мероприятия на месте обнаружения неопознанного воздушного объекта в деревне Зарембы Вархолы», — говорится в сообщении.

Обломки нашли вечером 4 октября. Ближайшие к месту обнаружения строения — нежилые дома. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку, оценивают характер найденного объекта и выясняют происхождение фрагментов.

В Германии раскрыли цели сбитых в Польше дронов

Ранее польские спецслужбы опровергли версию о проведении масштабной шпионской операции в связи с инцидентом с беспилотником над правительственными зданиями Варшавы. Задержанные — 21-летний гражданин Украины и 17-летняя гражданка Белоруссии — действовали из-за беспечности и недостатка информации.

