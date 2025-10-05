Валдайский форум
Регион
5 октября, 13:21

«Холод используем?»: В Госдуме напомнили о «генерале Морозе» в ответ на обвинения Киева

Депутат Колесник усомнился в обвинениях Киева о применении холода как оружия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Депутат Госдумы Андрей Колесник опроверг обвинения Украины в использовании Россией холода как оружия. Он назвал такие заявления необоснованными и отметил, что не понимает, о чём хотели сказать в Киеве.

«Как мы холод используем? Во время Великой Отечественной войны был у нас «генерал Мороз», как его нацисты называли. Они мёрзли, от этого теряли боеготовность. У русских солдат дух был сильнее. Я думаю, что здесь та же ситуация», — приводит «Лента.ру» слова парламентария.

Напомним, ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия пытается использовать холод как инструмент давления. Он подчеркнул, что после последних российских ударов Незалежная нуждается в дополнительной противовоздушной обороне для защиты энергетической сети.

