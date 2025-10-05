Валдайский форум
5 октября, 13:33

«Оренбург» сообщил об отставке главного тренера после четырёх поражений подряд

Обложка © ТАСС / Валентина Певцова

Главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Владимир Слишкович покинул свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Владимир Слишкович покидает ФК «Оренбург». Благодарим Владимира за вклад в развитие нашего клуба и желаем удачи!» — говорится в сообщении.

В воскресенье «Оренбург» проиграл «Ростову» со счётом 0:1. С 17 августа, когда оренбуржцы одержал победу над «Акроном» со счетом 2:1, команда не смогла выиграть ни одного матча в турнире. За этот период они дважды разошлись миром и потерпели четыре поражения подряд.

На данный момент команда имеет всего одну победу в текущем сезоне РПЛ и занимает 14-е место в турнирной таблице с семью очками. При этом клуб успешно выступает в кубке страны, одержав три победы в пяти матчах группового этапа. Слишкович возглавлял «Оренбург» с октября 2024 года, ведя команду в трудных условиях.

Ранее футбольный клуб «Факел» из Воронежа объявил о прекращении сотрудничества с Игорем Шалимовым на посту главного тренера. Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. В официальном заявлении клуба выразили благодарность Шалимову за проделанную работу и пожелали ему успехов в дальнейшей карьере.

