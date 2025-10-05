Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

5 октября, 14:07

На 800 площадках страны стартовал Всероссийский спортивный диктант

Дегтярёв дал старт Всероссийскому спортивному диктанту в НЦ Россия

Михаил Дегтярёв. Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Всероссийский спортивный диктант стартовал одновременно на 800 площадках по всей стране, главной из которых стал Национальный центр «Россия». Об этом сообщила пресс-служба НЦ «Россия» в своём Telegram-канале.

Официальный старт образовательной акции дал министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярёв. В своём выступлении глава спортивного ведомства подчеркнул основную цель мероприятия — популяризацию знаний о богатой спортивной истории страны.

Михаил Дегтярёв дал старт Всероссийскому спортивному диктанту в НЦ «Россия». Видео © Telegram / Национальный центр «Россия»

«Главная цель Спортивного диктанта — проверить свои знания и помнить нашу великую спортивную историю: историю Российской империи, Советского Союза, историю современной России. Не забывать, что Россия — великая спортивная держава», — заявил министр.

К масштабному проекту присоединились региональные филиалы Национального центра, в том числе Приморский край. Через видеосвязь к участникам обратился заслуженный мастер спорта, серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне по гребле на байдарках и каноэ Иван Штыль.

Как сообщалось ранее, Международный олимпийский комитет (МОК) планирует рассмотреть вопрос о восстановлении членства Олимпийского комитета России в декабре. Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что существуют реальные шансы на восстановление статуса.

Алиса Хуссаин
