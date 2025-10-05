В Турции назвали «камень преткновения» в урегулировании конфликта на Украине

Возможность для урегулирования российско-украинского конфликта может появиться через несколько месяцев, однако сейчас основная проблема заключается в контроле над территорией ДНР. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу TRT Haber.

«У обеих сторон есть свои аргументы. Конечно, эти аргументы нужно сопоставить. Другими словами, есть некоторые альтернативные варианты, которые я прокручиваю в голове, общаясь как с европейскими, так и с американскими деятелями, о возможных решениях, которые могли бы объединить обе стороны», — сказал Фидан.

Министр отметил, что Украина отказывается выводить войска из региона, а Россия требует уступок, предупреждая Киев о возможной потере дополнительных территорий.

А ранее Зеленский выступил с заявлением о необходимости одностороннего прекращения огня после ночной атаки России на объекты ВПК Украины. При этом он призвал страны ЕС активизировать давление на Москву.