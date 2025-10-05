В подмосковных Химках сегодня днём произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель выехал на встречную полосу, врезался в другой автомобиль и отбросил его в стоящий грузовик. Погиб один человек, ещё трое получили травмы. Об этом сообщили в ГУ МВД Московской области.

В Химках подросток погиб в ДТП с участием трёх машин. Видео © Telegram / ХИМКИ | KHIMKI CITY

«Сегодня примерно в 14:40 на улице Ново-Ленинградская деревни Черная Грязь произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда», — говорится в сообщении.

Легковой автомобиль Mitsubishi, которым управлял 21-летний водитель, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota. От удара Toyota отбросило на припаркованный грузовой автомобиль. В результате ДТП погиб 17-летний пассажир Mitsubishi, трое человек получили ранения различной степени тяжести. На место происшествия также прибыл вертолёт.

Ранее вечером 4 октября на 28-м километре автодороги «Талица – Бутка» в Талицком районе произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с трактором. Трактор МТЗ-82, который не имел государственной регистрации, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia Rio. В результате аварии погибла семья из четырёх человек, включая ребёнка.