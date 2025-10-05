Непрошенные гости: Дикие кабаны терроризируют жителей Петербурга и Ленобласти

Санкт-Петербург и Ленинградская область столкнулись с проблемой нашествия кабанов. Чаще всего с дикими свиньями сталкиваются в последнее время жители Сестрорецка, Всеволожского района, Лисьего Носа и Зеленогорска. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Кабаны в Ленинградской области. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Как уточняется, животные, собираясь в стада, свободно перемещаются по дорогам и дворам, вызывая беспокойство у местных жителей. Причина такого поведения, по всей видимости, кроется в текущем брачном периоде.

Ранее Life.ru сообщал, что в ряде регионов России отмечаются проблемы с насекомыми-вредителями. В Краснодарском крае зафиксировано массовое нашествие мраморных клопов, которые проникают в жилые дома, автомобили и здания по всему региону — от черноморского побережья до континентальных районов.