5 октября, 15:06

Непрошенные гости: Дикие кабаны терроризируют жителей Петербурга и Ленобласти

Жители Петербурга и Ленобласти столкнулись с нашествием диких кабанов

Обложка © Freepik / vladimircech

Санкт-Петербург и Ленинградская область столкнулись с проблемой нашествия кабанов. Чаще всего с дикими свиньями сталкиваются в последнее время жители Сестрорецка, Всеволожского района, Лисьего Носа и Зеленогорска. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Кабаны в Ленинградской области. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

Как уточняется, животные, собираясь в стада, свободно перемещаются по дорогам и дворам, вызывая беспокойство у местных жителей. Причина такого поведения, по всей видимости, кроется в текущем брачном периоде.
Клещи вышли на «осенний зажор» – уже зафиксированы сотни пострадавших по всей России
Ранее Life.ru сообщал, что в ряде регионов России отмечаются проблемы с насекомыми-вредителями. В Краснодарском крае зафиксировано массовое нашествие мраморных клопов, которые проникают в жилые дома, автомобили и здания по всему региону — от черноморского побережья до континентальных районов.

Мария Любицкая
