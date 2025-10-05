Словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага посетил официальную церемонию в честь 81-й годовщины Карпатско-Дуклинской операции с георгиевской лентой на лацкане пальто. Об этом свидетельствовала прямая трансформация с мероприятия, проходившего на Дуклинском перевале на словацко-польской границе.

В памятных мероприятиях приняли участие высшие должностные лица государства, включая президента Петера Пеллегрини, председателя парламента Рихарда Раши и премьер-министра Роберта Фицо. Депутат Блага занял место во втором ряду, его георгиевская лента была хорошо заметна на одежде и выделала среди остальных собравшихся.

Карпатско-Дуклинская операция считается наиболее масштабным и кровопролитным сражением Второй мировой войны на территории Словакии. В ходе боевых действий на этом участке фронта погибли примерно 21 тысячи бойцов Красной армии и около 1,8 тысячи военнослужащих чехословацкого армейского корпуса. Военный мемориал, где проходила церемония, был установлен в память об этих трагических событиях.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар обратился к Европейской комиссии с просьбой исключить страну из плана прекращения импорта российских углеводородов. По его словам, республика чётко обозначила свою позицию по данному вопросу во время дискуссий в Евросоюзе о прекращении поставок энергоносителей из России.