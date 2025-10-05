Жители Земли в октябре смогут увидеть суперлуние и необычный рассвет

Луна приблизится к Земле на минимальное расстояние менее 360 тысяч километров, что позволит 7 октября наблюдать суперлуние. О предстоящих астрономических событиях рассказал ТАСС инженер учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилен Санакоев.

Специалист уточнил, что блеск спутника во время суперлуния увеличится почти на 30% по сравнению с периодом минилуния. Уже 8 октября Луна отдалится до 360 тысяч километров от центра нашей планеты. К 23 октября это расстояние достигнет 406 445 километров при среднем показателе в 384 400 километров.

Эксперт также сообщил о других значимых событиях октября. Например, 13 октября Луна окажется рядом с Юпитером на ночном небе. Утром 19 октября уральцы смогут увидеть, как лунный серп расположится западнее Венеры, которая является самой яркой планетой.

Октябрь называют наиболее подходящим периодом для наблюдений за Сатурном. Планета будет находиться вблизи полуночи в южной части неба не выше 30 градусов над горизонтом. При использовании увеличения от 20 крат можно различить кольца Сатурна, которые видны практически с ребра.

Обладатели телескопов с апертурой от 100 мм смогут разглядеть Титан — крупнейший спутник окольцованной планеты. При использовании более мощных инструментов от 250 мм в благоприятных условиях становятся доступны для наблюдения и другие спутники, включая Диону и Рею. Также можно будет увидеть Тефию, Энцелад и Япет.

В тёмном загородном небе в течение октября можно будет наблюдать две кометы через небольшие бинокли. Комета C/2025 A6 Lemmon будет видна на северо-западном участке неба, а C/2025 R2 Swan — на юго-западном. 21 октября ожидается пик метеорного потока Ориониды, который при ясной погоде подарит до пяти метеоров в час.

