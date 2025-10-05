«Очередная фальшивка»: В МИД России предупредили о новом дипфейке с Захаровой

В Сети появился новый дипфейк, в котором используется образ официального представителя МИД России Марии Захаровой. О фальшивке предупредили в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Фейк с Марией Захаровой. Видео © Telegram / МИД России

Мошенники использовали реальное видео из интервью Захаровой для радио Sputnik, заменив оригинальный звук на сгенерированный искусственным интеллектом. В поддельной аудиодорожке содержались высказывания об Украине и СВО, хотя в оригинале речь шла о выборах в Молдавии. Само ведомство назвало этот контент «очередной фальшивкой», созданной с помощью нейросетевых технологий.

«Напоминаем о необходимости тщательно проверять публикуемую в соцсетях информацию, в том числе достоверность видеоконтента, на официальных ресурсах», — говорится в сообщении.



Это уже не первый дипфейк, которые неизвестные личности создают и публикую в Сети, выдавая за реальные слова Марии Захаровой. В прошлый раз в фальшивом ролике от лица представителя МИД комментировалась встречи казахстанского президента Касым-Жомарт Токаева.