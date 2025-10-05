Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
5 октября, 17:19

Россиянин в Таиланде вызвал полицию, увидев свой счёт в ресторане

SHOT: Россиянин вызвал полицию в ресторан Таиланда из-за большой суммы в чеке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / otan

Российский турист в тайском ресторане отказался оплачивать счёт на 10 тысяч рублей — для разрешения спора он вызвал местную полицию. Как выяснил SHOT, итоговая сумма к оплате составила лишь 3800 рублей после вмешательства правоохранителей.

Конфликт произошёл в одном из заведений Паттайи, где россиянин выбрал для ужина различные позиции из меню. Предъявленный счёт на 3840 бат показался ему явно завышенным и не соответствующим реальной стоимости заказанных блюд. Турист принял решение оспорить сумму и отказался производить оплату.

Чек из ресторана. Фото © Telegram /SHOT

Чек из ресторана. Фото © Telegram /SHOT

Для урегулирования спорной ситуации был вызван наряд полиции. После проведённых переговоров и разбирательства сторонам удалось достичь компромиссного решения. Посетителю пришлось заплатить уменьшенную сумму в размере 1500 бат, что составило примерно 3800 рублей по текущему курсу.

Ранее сообщалось, что российские туристы столкнулись с трудностями при оплате услуг в Турции из-за проблем с платёжной системой Letim. Из-за сбоя невозможно пополнить или снять деньги, банкоматы выдают ошибки. Кроме того, у пользователей возникают проблемы с запуском или бесконечной загрузкой.

